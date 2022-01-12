Hatibzade: ABD’nin yasa dışı ambargoları, İran’ın BM’ya ait borcunu ödemeyi zorlaştırmaktadır

İran’ın BM ve diğer kurumlardaki üyelik ücretlerinin zamanda ödemekle mükellef bildiğini ifade edenHatibzade, İran’ın üyelik aidatlarını ödemek için gerekli kaynakları temin ettiğini ve konu ile ilgili gerekli istişareleri yapmakta olduğunu söyledi.

Hatibzade, BM Genel Sekreteri ve Genel Sektreterliğin de amabrgo altında bulunan ülkelerin özel şartlarını göz önünde bulundurmalarını ve konu ile ilgili yardımcı olmalarını istedi.

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