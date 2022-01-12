12 Oca 2022 23:28
Journalist ID: 1942
News Code: 84611576
0 Persons

Hatibzade: ABD’nin yasa dışı ambargoları, İran’ın BM’ya ait borcunu ödemeyi zorlaştırmaktadır

Hatibzade: ABD’nin yasa dışı ambargoları, İran’ın BM’ya ait borcunu ödemeyi zorlaştırmaktadır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran’ın BM nezdinde oy kullanma hakkının askıya alınması ile ilgili, ‘’ Maalesef peş peşe ikinci sene olarak, ABD’nin ambargolarından dolayı BM’nin kurucularından biri İran olaraküyelik ücretini ödemekte zorlandığını bildirdi.

İran’ın BM ve diğer kurumlardaki üyelik ücretlerinin zamanda ödemekle mükellef bildiğini ifade edenHatibzade, İran’ın üyelik aidatlarını ödemek için gerekli kaynakları temin ettiğini ve konu ile ilgili gerekli istişareleri yapmakta olduğunu söyledi.

Hatibzade, BM Genel Sekreteri ve Genel Sektreterliğin de amabrgo altında bulunan ülkelerin özel şartlarını göz önünde bulundurmalarını ve konu ile ilgili yardımcı olmalarını istedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
captcha