23 Oca 2022 12:43
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News Code: 84623626
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Tahti Revançi, İran’ın BM’de oy kullanma hakkının geri verildiğini bildirdi

Tahti Revançi, İran’ın BM’de oy kullanma hakkının geri verildiğini bildirdi

Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, İran’ın BM Genel Kurulunda oy hakkının geri verildiğini söyledi.

Tahti Revançi, İran’ın oy hakkının ambargolardan dolayı geciken aidatının 18 milyon dolar’lık kısmının ödenmesi sonrası geri verildiğini söyled.

Tahti Revançi, İran’ın Güney Kore’de bloke edilen varlıklarından 18 milyon dolar ödendiğini belirtti.

Tahti Revançi, İran’ın her zaman aidatlarını zamanında ödemeye taahhüdü bulunduğunu ve gecikmenin ambargolardan dolayı para transferinin mümkün olmadığından kaynaklandığını söyledi.

Ambargolardan dolayı peş peşe ikinci yıl olarak İran’ın BM aidatının ödenme imkanı bulunmadığını belirten Tahti Revançi ambargoların ilaç, gıda ve insani ihtiyaçların karşılanmasında sorunlar yarattığı gibi, BM ,işleyişini de etkilediğini söyledi.

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