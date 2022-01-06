Bageri: Güney Kore, İran’ın malvarlığını serbest bırakmak zorundadır

Koreli tarafın isteği ile yapılan görüşmede, Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahran-Seul’un tarihi ilişkilerinin önemine işaretle İran’ın ülkesinde bloke edilen mali kaynakları ile ilgili bilgiler sundu ve ülkesinin borcunu ödemek için çalıştığını söyledi.

Bageri, ‘’ Viyana müzakerelerinin sonucundan bağımsız olarak Güney Kore, İran’ın bloke edilmiş kaynaklarını serbest bırakmalıdır ve ABD ambargoları, İran’a olan borçların ödenmesi için bir gerekçe değildir.’’ dedi.

Toplantıda Güney Kore’nin, İran mali kaynaklarını ve İran’a olan borcunu yasa dışı ve anlaşılmaz şekilde elinde tutmasının iki ülke ilişkilerinin tarihinde karanlık nokta olacağı belirtilerek, Seul’un en kısa sürede bu kaynakları serbest bırakması gereğine vurgu yapıldı.

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2012