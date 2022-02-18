Emir Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinin iyi bir anlaşmayla sonuçlanmasını temenni etti

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya’da bulunan Emir Abdullahiyan, ‘’ Biz İran ve 4+1 grubu ülkeleri arasındaki müzakerelerin yakın zamanda iyi bir anlaşma ile sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Tüm tarafların taahhütlerine geri dönmesi ve 2015 anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini uygulamak için çeşitli ülkelerle görüşmelere ihtiyaç duymaktayız.’’ dedi.

Viyana müzakerelerinde bazı çözülmemiş konular olduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, İran heyetinin ciddiyetle iyi bir anlaşma hedefine ulaşmak için görüşmeleri devam ettiğini söyledi.

İran’ın müzakere masasına öneriler sunduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, batılı tarafların tutumunun müzakerelerin gelecek günler veya haftalarda sonuçlanacağını belirleyeceğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, Münih Güvenlik Konferansında 13. hükümetin politikalarını anlatma fırsatı olduğunu söyledi.

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2012