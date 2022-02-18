Beyaz Saray Sözcüsü: Tüm tarafların endişelerini dikkate alacak bir anlaşma mevcuttur

Pierre, sahte zaman çizelge iddiasını tekrarlayarak, ‘’ Eğer gelecek bir kaç hafta içinde anlaşmaya varamazsak, İran’ın nükleer ilerlemeleri KOEP’e dönüşü zorlaştıracaktır.’’ dedi.

Sözcü Pierre, daha önce KOEP çerçevesinde İran nükleer programının sonırlandırıldığını ve denetim altında olduğunu belirtti.

Diğer ABD’li yetkililer gibi Trump yönetimini eleştiren Pierre, ‘’ Eski ABD yönetimi anlaşmadan çekildiğinde İran nükleer programını hızlandırdı. ‘’ dedi.

Pierre, İran nükleer programının barışçıl olmasına rağmen ve bunun da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu /UAEK) denetçileri ve yayınlanan raporlarla onaylanmasına rağmen ve ABD’nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve İran’ın anlaşmada kalmasına ve Avrupa ülkelerinin de taahhütlerini yerine getirmemesine değinmeksizin, ABD’nin anlaşmadan çekildikten sonra İran’ın uluslararası denetçilerle işbirliğini azalttığını ve taahhütlerini durdurduğunu iddia etti.

Viyana görüşmelerine yakın bir ABD'li yetkili de müzakerelerde "gerçek ilerleme" kaydedildiğini, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Viyana’da İran ve 4+1 ülkeleri ile direkt ve ABD ile endirekt cereyan eden nükleer müzakerelerin 8. turu yaklaşık iki aydır devam ediyor.

Son günlerde tüm taraflar müzakerelerin son aşamaya geldiğini ve jakan bir kaç konu ile ilgili siyasi kararlar verilmesi durumunda anlaşmaya varmanın mümkün olacağını belirtmektedirler.

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