İran'ın iradesi, mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmak

58. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, dünya ülkelerindeki meslektaşları ile görüşmelerinin devamında ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularını görüşmek üzere İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mayo ile bir araya gelerek, ikili, bölgesel ve uluslararası arenada bazı ortak konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı, İtalya'nın yeni cumhurbaşkanının seçilmesini kutlarken, İtalyan hükümeti tarafından bağışlanan aşıların ülkemize gönderilmesini takdirle karşıladı ve İran'da önde gelen aşıların üretimine ilişkin bir rapor sunarak, bunu kalkınma için iyi bir kapasite olarak nitelendirdi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümetinde Avrupa ile ilişkilerin Yeşil Kıta ülkelerinin dengeli bir bakış açısıyla sürdürüleceğini kaydeden Emir Abdullahiyan, Tahran ve Roma arasındaki ikili ilişkileri, İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki saygılı ilişkilerin iyi örneklerinden biri ve karşılıklı anlayışın bir işareti olarak nitelendirerek, "İtalya'daki İran diasporası ve özellikle öğrenciler, iki ülke arasında daha yakın ilişkiler için büyük bir fırsat sağlıyor' diye konuştu.

İki ülkede korona kontrolüne ilişkin sıkı sağlık önlemleri göz önünde bulundurularak turizm alanındaki işbirliğini yeniden harekete geçirmek gerektiğini ifade eden Emir Abdullahiyan, Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili olarak da, "İrademiz mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmak, ancak bunun birkaç gün mü yoksa birkaç hafta mı alacağı tamamen ABD'nin tavrına ve Avrupa'nın müzakere ilke ve kurallarına uyması ile İran'ın meşru haklarına bağlıdır' diye ekledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mayo da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İtalyan hükümeti, Tahran ile kapsamlı bir ikili ve çok taraflı işbirliği arayışına kararlıdır' dedi.

Di Mayo, İtalyan ekonomisinin çeşitli sektörlerinin, en değişken yaptırım koşullarında bile ortaklarıyla ilişkilerini sürdürdüğünü ve Viyana'daki gelişmelere bakılmaksızın devam edeceğini, ancak Nükleer Anlaşma'yı canlandıracak kapsamlı bir anlaşmanın kesinlikle yeni ilişkiler alanı açacağını kaydetti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish