Cumhurbaşkanı Reisi'den İtalya Cumhurbaşkanı'na yeniden seçilme tebriği

Matarella'nın İtalya cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesini kutlayan Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaptı.

İki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin uzun tarihine değinen Reisi, 'İki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı ve çeşitli işbirliği kapasitelerinden yararlanma yönündeki ortak çabalar sayesinde, çeşitli ikili, uluslararası ve bölgesel alanlarda daha da yaygınlaşmasını temenni ediyorum' diye ekledi.

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