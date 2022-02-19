58. Münih Güvenlik Konferansı sırasında Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya gelen Emir Abdullahiyan, Viyana'da devam eden müzakereler de dahil olmak üzere karşılıklı ve uluslararası çıkarları ilgilendiren konuları masaya yatırdı.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Avusturya'ya Viyana görüşmelerine ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, "Bugün Viyana, İran ve uluslararası toplum için önemli alanlardaki gelişmelerin merkezidir" dedi.

İran'ın kırmızı çizgilerinin önemini ve Viyana'da onları görmezden gelmenin imkansızlığını vurgulayan Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarının ulusal kırmızı çizgileri aşmaması mantıklı ve meşrudur. Haklar ve sorumluluklar arasında bir dengenin kurulmasını ve korunmasını, herhangi bir anlaşmanın sürdürülebilirliğinin açık anahtarı olarak değerlendiriyoruz' diye konuştu.

3 Avrupa ülkesi ve ABD tarafından müzakere hedeflerine ulaşmak için medya kampanyaları başlatmasının, müzakerecilerin İran'ın çıkarlarını koruma konusundaki kesin misyonunu etkilemediğini ifade eden Emir Abdullahiyan, İran-Avusturya ilişkilerinin seçkin bir tarihi, birkaç yüz yıllık tarihi ve farklı boyutları olduğuna dikkat çekerek, bu ilişkilerin daha üst seviyelere taşınmasını umduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanımız ayrıca, çocuklarını ziyaret eden öğrenci ailelerin sorunları, bazı öğrencilerin ikamet sürelerinin uzatılması ve yerleşik İranlıların bazı bankacılık sorunları da dahil olmak üzere İran vatandaşlarının konsolosluk sorunlarının çözülmesi çağrısında bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise müzakerelerin tüm başkanlarıyla yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Müzakerelerin son adımları çok zor ve bazen nefes kesici ve bazı günler ilerleme kaydedilemeyebilir, ancak hepimiz çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

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