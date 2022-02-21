Hatipzade: Avrupa ve Amerika'nın kararlarını bekliyoruz

Düzenlediği basın toplantısında, Viyana görüşmelerinde nükleer olmayan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti heyeti Tahran'dan döndükten sonra kalan konulara ilişkin önerilerini yazılı olarak sundu. Kesin olan, müzakereler bağlamında, etiketlenen ve diğer tarafın taahhütleriyle tutarsız olan etiketlere bakılmaksızın tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğidir. Bu, ilkelerimizden biri olmuş ve bu güne kadar takip edilmiştir' diye belirtti.

Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Hatipzade 'Elbette, konuların kapsamı ve sayısı ciddi şekilde azaltıldı. Ancak kalan sorunların sayısı, ele alınması gereken en zor, kilit ve ciddi konulardır. Karşı tarafın bizim kırmızı çizgimizi, halkın çıkarlarını ve haklarını aştığımızı düşündüğü bir noktaya gelirsek ya da herhangi bir nedenle anlaşmaya varamazsak, asla taviz vermeyiz” diye konuştu.

Avrupa ve ABD'nin alacağı kararları hala beklediklerine değinen Hatipzade, 'Bekliyoruz ve henüz bu iradeyi henüz görmedik" değerlendirmesinde bulundu.

Siyonist rejimin liderlerinin açıklamaları her zaman diplomasi karşıtı ve psikolojik savaşın yaratılması olmuştur

İsrail Başbakanı'nın Viyana'da olası bir anlaşmaya ilişkin açıklamalarıyla ilgili olarak Hatipzade, "Siyonist liderlerin söylediklerinin dinleyicileri Washington ve Avrupa başkentleridir. Açıklamaları her zaman başkentleri etkilemek için psikolojik bir savaş yaratmaya ve diplomatik karşıtı eylemlere dayanıyor. Profesyonelliklerine dikkat etmiyoruz ve bu bizim kararımızın temeli değil. Siz onların izleyicisi değilsiniz ve İran'ın büyük insanları izleyicilerin kim olduğunun farkında. Onar müttefiklerine şantaj yapıyorlar, onlara yıllardır şantaj yapan bunlar' diye açıkladı.

İran'ın planlarının hızlı bir şekilde tersine çevrilebilirliği, Viyana görüşmelerinde verdiğimiz en önemli garantidir

250 milletvekilinin Cumhurbaşkanına Viyana görüşmelerinde ABD'den garanti talep eden mektubunu yorumlayan Hatipzade, 'Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nde belirlenen kırmızı çizgilere riayet edilmesi için Viyana'daki İran heyeti zorlukla çalışmakta ve bunu milletvekilleri biliyor. Anlaşmaya varmak için daha gidilecek çok yol var' ifadesine yer verdi.

Hatipzade, "Yasal, siyasi ve ekonomik garantiler, altında inisiyatiflerin ve planların olduğu garantilerdir. Ekonomik garantiler konusundaki müzakereler özel ve zorlu bir şekilde devam ediyor. Müzakerelerde duyurduğumuz ve ciddiyetle takip ettiğimiz en önemli garantilerden biri, İran İslam Cumhuriyeti'ne doğal olarak verdiğimiz garantilerdir ki bu, İran'ın planlarının hızla geri çevrilebilirliğidir. Gerçek garantiler sağlayamadıkları ölçüde, İran İslam Cumhuriyeti'nin takip ettiği doğal garantinin daha kaliteli bir şekilde sürdürülmesi gerekir ve bu, büyük İran halkının ve temsilcilerinin güvenebileceğinin bir garantisidir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish