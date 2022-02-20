Emir Abdullahiyan: ABD ve üç Avrupa ülkesi, siyasi kararlar alarak gerçek iradelerini göstermelidir

Münih Güvenlik Konferansı sırasında AB dış politika şefi Josep Borrell ile bir araya gelen Emir Abdullahiyan, Viyana'daki görüşmelerin son durumu ve anlaşmaların detayları ele alındı.

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı, Joseph Borrell ve Enrique Mora'nın müzakerelerin koordinatörlüğü rolüne övgüde bulunarak, İran'ın Viyana görüşmelerinin bir anlaşma ile son bulması için gerekli iradeye sahip olduğunu kaydetti.

Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin olası tüm girişimleri ve önerileri sunduğunu belirterek, "Artık Amerika Birleşik Devletleri ve üç Avrupa ülkesinin mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak için gerçek iradeyi gösterme zamanıdır' değerleendirmesinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, 'Eğer İran'ın girişimleri olmasaydı, bir anlaşmaya bu kadar yakın olmazdık, ancak diğer taraf da bilmeli ki Tahran'ın kırmızı çizgilerini görmezden gelinmeyecektir' diye ekledi.

Görüşmede Joseph Borrell ise yaptırımların kaldırılması, nükleer taahhütler, doğrulama ve garantilerin alınması konularında müzakere edilen metnin çeşitli bölümlerini incelerken, Nükleer Anlaşma'nın koordinatörü olarak Emir Abdullahiyan'ı bilgilendirdi.

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