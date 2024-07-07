İran'dan Uluslararası Demiryolları Birliği'nde İsrail rejiminin üyeliğinin askıya alınması önerisi

İran Demiryolları Genel Müdürü ve UIC Orta Doğu Bölgesel Toplantısı Başkan Yardımcısı Seyid Miad Salihi, bu toplantılara sanal olarak katılarak, UIC Genel Müdürü François Daven ile bazı ikili ve bölgesel konuları telefonla görüştü.

İran Demiryolları Genel Müdürü, İsrail (rejim) Demiryolları'nın üyeliğinin askıya alınması konusuna değinerek, UIC Genel Müdürü'ne yakın zamanda gönderdiği mektuba atıfta bulunarak, "Biz bu birliği teknik bir uluslararası örgüt olarak tanıyorduk ve bu birliğin siyasi konulara müdahil olmasını beklemiyorduk. Ancak önceki UIC Başkanı'nın, Çin ve İran demiryollarının da dahil olduğu bazı üyelerin muhalefetine rağmen Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Rusya ve Belarus demiryollarının üyeliğinin askıya alınmasında ısrar etmesi ve bunu takip etmesi bu yaklaşımı değiştirdi" dedi.

Salihi, "Şu anda İsrail'in Gazze'deki vahşi suçları ve 30 binden fazla masum insanın, kadın, erkek, büyük, küçük demeden öldürülmesi ve 100 binden fazla kişinin yaralanması karşısında bu suçlara tepkisiz kalmak ve İsrail demiryollarının üyeliğinin askıya alınmaması kabul edilemez. Bu birliğin ikili standartlar uyguladığı izlenimini yaratacak şekilde davranılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

François Daven, İran Demiryolları Genel Müdürü'nün önerisine cevaben, konunun önce UIC'nin çeşitli bölgelerinin başkanlarıyla görüşülmesi gerektiğini ve sonucunu İran Demiryolları Genel Müdürü'ne bildireceğini belirtti.

UIC Genel Müdürü ayrıca, bu aşamada UIC'nin bu suçları kınayan bir bildiri yayımlamasını ve konunun UIC Orta Doğu Bölgesel Toplantısı'nda ele alınmasını önerdi. Orta Doğu Bölgesel Toplantısı'nda güçlü ve koordineli bir duruş belirlenmesi ve ardından konunun UIC Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu'nun gündemine alınması gerektiğini vurguladı.