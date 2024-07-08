Kenani: İran, Lübnan halkı ve hükümetinin yanındadır

İran Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kenani, haftalık basın toplantısının başında, "Muharrem ayı dolayısıyla taziyelerimi sunuyorum ve ayrıca şehadetlerinin 40. gününü geride bıraktığımız Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı saygıyla anıyorum." dedi.

14. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin başarıyla yapılmasına dikkat çeken Nasır Kenani, "Hükümetin mümkün olan en kısa özgür ve adil seçimleri planlaması ve milletin ülke genelinde ve yurtdışında oy kullanabilmesini sağlaması önemli bir olaydır. Çeşitli ülkelerin ve medyanın resmi tutumunu incelediğimiz kadarıyla, kısa sürede bu özgür ve şeffaf seçimlerin yapılması, İslam Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli ve değerli gelişmeler açısından parlak bir kayıttır." ifadelerini kullandı.

Kenani, Dışişleri Bakanlığı'nın 13'üncü hükümetteki kazanımlarına değinerek, "Dışişleri Bakanlığı 13'üncü hükümetin komşu odaklı politikalarına dayanarak, önemli ve net kazanımlar elde etti. Ulusal çıkarları korumak için BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütüne üye olmak, İran'ın bölgedeki ve uluslararası alandaki tutumlarını net bir şekilde yansıtmak için uluslararası kuruluşların kapasitelerine odaklanmak ve çok taraflı ilişkileri güçlendirmek de elde ettiğimiz diğer başarılardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kenani, 13. hükümetin nükleer anlaşma meselesini belirli mekanizmalar ve uygulamalar çerçevesinde takip ettiğini ve yeni hükümetin görevine başlaması sürece bu işi belli mekanizmaya göre sürdüreceğini ifade etti.

Kenani, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısına İran'ın nasıl tepki vereceği yönündeki bir soru üzerine, "Lübnan'a yapılacak herhangi bir saldırı istikrarsızlığa neden olacak, bölgesel barış ve istikrarı etkileyecektir. Dünyanın, Siyonist rejimin macera dolu eylemlerine kararlı bir şekilde karşılık verme sorumluluğu vardır. Lübnan'da halkı, hükümeti, ordusu ve direnişi ülkelerini savunmada her zamankinden daha kararlıdır. Lübnan'ın savunmayı kendisine prensip edinen İran, yeri geldiğinde Lübnan'a destek vermekten çekinmeyecektir." yanıtını verdi.

Kenani, Umman'da İran ile Amerika arasında olası diyalog ve süreçle ilgili olarak, "Diplomatik kanallarımız çeşitli yollardan açık ve dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi, gerektiğinde ayrıntılarını paylaşacağız." diye konuştu.