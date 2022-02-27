Rusya'nın Milletler Cemiyeti Voleyboluna ev sahipliği elinden alındı

Rus ordusunun Ukrayna'yı askeri işgaline başlamasının ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi, tüm dünya federasyonlarını Rusya ve Ukrayna'daki çeşitli yarışmalara ev sahipliği yapmayı iptal etmeye çağırdı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu, başlangıçta sporun siyasetten ayrılması gerektiğini duyurmasına ve Rusya'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasını iptal etme niyetinde olmamasına rağmen, birkaç gün sonra Uluslar Ligi'ne ev sahipliği yapmasını iptal etti.

Rusya, 5-7 Temmuz tarihleri ​​arasında Milletler Cemiyeti'nin üçüncü haftasına ev sahipliği yapması bekleniyordu ve İran milli takımı da aynı ülkede oynamalıydı. Ancak Uluslararası Voleybol Federasyonu, ev sahipliğinin iptal edildiğini ve Rusya'nın yerini başka bir ülkenin alması gerektiğini duyurdu.

Dünya Voleybol Federasyonu da yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nın ev sahipliğini iptal etme olasılığından bahsetti. Açıklamada, "FIVB durumu dikkatle inceliyor ve Rusya'da düzenlenecek diğer etkinlikler (Dünya Erkekler Şampiyonası dahil) için görevler verecek" denildi.

2022 Dünya Kupası'nın 26 Ağustos-11 Eylül tarihleri ​​arasında Rusya'nın 10 şehrinde düzenlenmesi planlanıyordu ve İran milli takımı F Grubu'nda Arjantin, Hollanda ve Mısır ile karşı karşıya gelecekti.

Ev sahibini değiştirme ihtimaline ek olarak, bir Polonya medyası ayrıca turnuvanın tarihini değiştirme olasılığını da bildirdi. Geçen hafta, Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilimin ardından Polonya, Rusya'yı ev sahibi ile değiştirmeye hazır olduğunu duyurdu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun Rusya'daki Dünya Kupası'nın ev sahipliğini iptal etme niyetinde olmadığını açıklamasının ardından Fransız milli takımının süper yıldızı Erwin Engapth, bu durumda turnuvaya katılmak istemediğini açıkladı. Fransız Voleybol Federasyonu daha sonra Tokyo Olimpiyatları'nı kazanacak takımın Rusya'nın ev sahipliğinde olması halinde yarışmayacağını açıkladı.

Polonya Voleybol Federasyonu da yaptığı açıklamada Polonya takımlarının Rus takımlarına karşı hiçbir şekilde oynamayacağını belirtti.

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