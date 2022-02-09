Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde İranlı oyuncularının katkısıyla galibiyete ulaştı

Avrupa Voleybol Şampiyonlar Ligi grup aşamasının devamında Fenerbahçe takımı, ev sahibi Fransız "Cannes Dragons" bariyerini 3-2'lik skorla geçti.

Fenerbahçe maçın beşinci setleri 25-19, 25-13 ve 15-9 gibi skorlarla kazanırken, ikinci ve üçüncü setleri de 25-19 gibi benzer skorlarla kaybetti.

İranlı Said Maruf ve Muhammed Musevi bu maçın beş setinde Fenerbahçe'nin ana kadrosunda yer aldı. Musevi bu maçta da dahil olmak üzere toplamda 12 sayı kazandırdı. Maruf'un katkısı ise 2 puandı.

Fenerbahçe şu anda Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 2 galibiyet ve 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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