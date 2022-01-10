İranlı voleybolcu: Dünyanın büyük takımları İranlı kızların başortüsünü kabul ediyor

İran Milli Takımı ve Peykan kulübünde forma giyen 18 yaşındaki voleybolcu Zehra Muğani, Portekiz'in Porto takımında resmi bir sözleşme ile forma giyecek.

Aynı zamanda bu ekipteki koşullarla ilgili olarak İRNA'ya konuşan Muğani, 'Ben ve diğer lejyonerler İran'ın başörtülü kızlarını temsil ediyoruz'dedi.

Muğani, 'Bazı takımların İslami başörtüsü ile sorunları vardı ama şimdi benimsediler. Bu, başörtülü İranlı kızların büyük takımlarda bulunmasının başarılı olduğunu ve Avrupa takımlarının da şartlarımızı kabul ettiğini gösteriyor'dedi.



