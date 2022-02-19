20 Şub 2022 00:02
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News Code: 84655384
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İran Kadınlar Voleybol Ligi'nden kareler

Tahran, İRNA- İran Kadınlar Voleybol Ligi final maçında Kaşan'ın Barıç Esans takımı, Saipa'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani

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