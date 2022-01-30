Federasyon Başkanı: Dağcıların %30'u kadınlardan oluşuyor

Kuzey Horasan Dağcılık Kurulu'nun yıllık toplantısı sırasında İRNA'ya konuşan Zırai, 'Şu anda, 200 bin kişiden yüzde 60'ından fazlası 35 dağcılık sporunda aktif. İllerde de spor tırmanış elitlerinin korunması gerekiyor. Son yıllarda bu sporu güçlendirmek ve yoklukta olan illerde spor tırmanışçılarının elitlerini korumak için 6 branşta eğitmenler ve yerel arama kurslarımız var' diye belirtti.

Federasyonun bütçelerinin çoğunun spor tırmanışa harcandığını belirten Zırai, 'Federasyonun sporcularının %75'inin dağcı olmasına rağmen, kredinin çoğu spor tırmanışa harcandı' diye kaydetti.

Muhsin Beheştirad'ın Dünya Buz Pateni Şampiyonası finalinde gösterdiği parlaklığa değinen Zırai, 'Bu spor dehası, ilk kez Rus sporcuların huzurunda olağanüstü bir parlaklıkla dünya altın madalyasını kazanmayı başardı. Bu değerli sporcuyu takdir etmeliyiz, çünkü bu, Rus olmayan bir sporcunun ilk kez dünya hız şampiyonu unvanını kazanmasıdır' diye ekledi.

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