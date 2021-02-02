Şanlı İran bayrağı Demavend dağının üzerinde dalgalanacak

İRNA'ya konuşan Cemşidi, 'Elburz Dağcılık ve Yüksek Tırmanma Komitesi üyeleri, birkaç ay boyunca güçlendirme, eğitim ve seçim kampları planlayıp yürütdükten sonra, bugün 2 şubat salı günü 4 şubat tarihleri arasında 5 bin 671 metrelik Demavend Zirvesine tırmanacaklar' dedi.

Çemşidi, 'Komitemizin sonraki programı Ağrı Dağı zirvesine tırmanmaktır. Bu zirvenin zorluğuna ve buzlu olmasına karşın programımızı gerçekleştireceğiz' diye ekledi.

Şu anda, Elburz ilinde yaklaşık bin dağcı, Himalayalar da dahil olmak üzere çeşitli bölümlerde faaliyet göstermekteler..