2 Şub 2021 13:23
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News Code: 84208125
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Şanlı İran bayrağı Demavend dağının üzerinde dalgalanacak

Şanlı İran bayrağı Demavend dağının üzerinde dalgalanacak

Kerec, İRNA- Elburz Dağcılık Heyeti Himalaya Dağcılık Komitesi Başkanı Hüsrev Cemşidi, şanlı İran bayrağının Fecr On Günü ve İslam Devrimi'nin görkemli zaferi vesilesiyle Demavend Dağı'nın zirvesinde dalgalanacağını duyurdu.  

İRNA'ya konuşan Cemşidi, 'Elburz Dağcılık ve Yüksek Tırmanma Komitesi üyeleri, birkaç ay boyunca güçlendirme, eğitim ve seçim kampları planlayıp yürütdükten sonra, bugün 2 şubat salı günü 4 şubat tarihleri arasında 5 bin 671 metrelik Demavend Zirvesine tırmanacaklar' dedi.

Çemşidi, 'Komitemizin sonraki programı Ağrı Dağı zirvesine tırmanmaktır. Bu zirvenin zorluğuna ve buzlu olmasına karşın programımızı gerçekleştireceğiz' diye ekledi.

Şu anda, Elburz ilinde yaklaşık bin dağcı, Himalayalar da dahil olmak üzere çeşitli bölümlerde faaliyet göstermekteler..

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