İranlı kadınlar devrimin zaferinde büyük role sahiptir

İranlı kadınların hem devrim esnasında, hem kutsal savaş zamanındaki fedakarlıkları hem bir vatandaş olarak, hem bir anne ve eş olarak devrimin zafere kazanmasında çok önemliydi.

Devrim zafere ulaştıktan sonra İmam Humeyni, kadınların sokaklardaki yürüyüşlere varlığına değinerek İran kadınları İslami Devrimin öncüleri olarak nitelendirdiler.

İranlı kadınlar geçen 43 yıl zarfında devrimin tespiti ve devamı için çabalarken düşmanın siyasi, ekonomik, sosyal, askeri ve kültürel komploları karşısında da direnerek onları başarısız kıldılar.

Gezvin’in İslami Şura Meclisi milletvekili Fateme Mohammad Beygi, İran’lı kadınların devrimdeki rolü ile ilgili, İran’In İslam Bakış Aşısı ile dünyada kadınların haklarınının savunucusu olduğunu söyledi.

Mohammad Beygi, İranlı kadınlar İmam Humeyni’nin hareketinin başladığı 1963 yılından beri varlık gösterdiklerini belirtti ve İmam Humeyni’nin o zamanki meşhur sözü olan, ‘’ Devrimci kadınlar beşiklerle ileride mücahit olanları büyütüyorlar.’’ hatırlatarak, İranlı kadınların hem aile içinde, hem de sosyal alanda varlık gösterdiklerini ifade etti.

İranlı kadınların, İslami Şura Meclisi, hükümette, diplomasi alanı ve bilimsel çalışmalarda faal şekilde yer aldığını bir çok uluslararası İranlı kadın hakemin, şampiyonun var olmasını buna örnek olarak gösterdi.

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2012