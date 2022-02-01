Zengene İran Kadın Milli Karate Takımı Teknik Direktörü olarak seçildi

İran kadın karate takımının uzun yıllar milli takım oyuncusu olan ve çeşitli madalyalar kazanan Pegah Zengene, ülkemiz kadın milli takımının teknik direktörü olarak seçilerek görev yapacak.

Şu anda Ferhanaz Erbab, İran kadın milli yetişkin takımının baş antrenörü ve Zengene ile birlikte milli takımımızı çeşitli yarışmalara katılmaya hazırlıyor.

İranlı karate kadınlarının ilerlemesi için en önemli etkinlik Hangzhou Asya Oyunları'dır.

Daha önce, Mesud Rehnüma kadın takımının teknik danışmanı olarak çalıştı ve Kazakistan'daki Asya Şampiyonası'nda takımın zayıf performansının ardından takımın teknik kadrosundaki varlığına son verildi.

Karate, çeşitli Asya oyunlarına hakemlik etmede İran'daki en başarılı disiplinlerden biridir ve Hangzhou'nun da takımın hem erkekler hem de kadınlar bölümlerinde madalya kazanması için büyük umutları var.

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