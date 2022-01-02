Hangzhou Asya Oyunları'nda 26 İran spor dalının varlığı kesinleşti

Hangzhou 2022 Asya Oyunları merkezinin ikinci toplantısı Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Rıza Salihi Emiri'nin katılımıyla Spor ve Gençlik Bakanlığı'nda yapıldı.

İran'ın 2022 Hangzhou Asya Oyunları'ndaki konvoyunun başkanı Peyman Fahri, bu kurul toplantısı hakkında yaptığı açıklamada, 'İkinci toplantı Çin'de Asya Oyunları'na katılacak disiplinleri değerlendirmek ve gözden geçirmek için yapıldı. Tüm disiplinler, Spor ve Gençlik Bakanı ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın huzurunda gözden geçirildi' diye konuştu.

Uzman toplantılarında belirlenen 26 disiplinin tamamının Çin'deki Asya Oyunları'na mutlaka katılmasına karar verildiğini dile getiren Fahri, 'Kalan disiplinlerle ilgili kararlar sonraki oturumlara ertelendi. Bu 26 disiplin, erkekler ve kadınlar için iki bölümde olacak' değerlendirmesinde bulundu.

Fahri, 'Ayrıca, bu toplantının ana başlıklarından biri, kadın sporlarına destekleyici bakıştı ve oyunların bu döneminde oyunların daha özel bir görünüme kavuşacağıydı. Atletizm, basketbol, ​​boks, eskrim, voleybol, okçuluk, yelken, halter, güreş, tekvando, karate, kurash, wushu, yükselme sporları, karaciğer, paten, buckman atıcılık, futbol, ​​hentbol, ​​yüzme-dalış-su topu, jimnastik, jimnastik , Satranç, Elektronik Oyunlar, Hafif Takra ve Masa Tenisi, Hangzhou Asya Oyunları için kesinleşmiş 26 disiplindir' diye ekledi.

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