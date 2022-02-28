İran'dan Romanya'ya İran vatandaşlarının Ukrayna'dan dönüşü için gerekli koşulları sağlama çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Bakan Yardımcısı ve Genel Müdürü Habibullahzade, Ukrayna'da yaşayan İranlılara yardım etmenin yolları konusunda Romanya'nın Tahran Büyükelçisi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Bakan Yardımcısı ve Genel Müdürü Habibullahzade, Romanya'nın Tahran Büyükelçisi ile bir araya gelerek Romanya'ya Ukrayna'da yaşayan İran vatandaşlarının kendi topraklarından güvenli çıkışını kolaylaştırmada yardımcı olma çağrısında bulundu.

Habibullahzade, Ukrayna'da yaşayan İran vatandaşlarının sağ salim dönüşüne değinerek, Romanya'yı bu ülke üzerinden İran'a dönmeyi planlayan İran vatandaşları için gerekli koşulları sağlamaya çağırdı.