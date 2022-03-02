Tahti Revançi: Tüm ülkelerin Ukrayna taslağına katılım imkanı bulamadı

Oylama sonrası açıklamada bulunan Tahti Revançi, İran’ın kaygı ile Rusya-Ukrayna krizini izlediğini belirtti.

Tahti Revançi, İran’ın ihtilafların çözümü yönündeki uluslararası hukuka sayalı ilkesel tutumunu ilan ettiğini ve tüm tarafları uygulamalarının BM bildirgesi ve uluslararası kurallara uygun olması gerektiğine vurgu yaptığını bildirdi.

Tahti Revançi, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün tam olarak saygı duyulması ve sivillerin güvenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Bu gibi krizlerin uzun vadeli ve kalıcı çözüm yolu bulunmasının kökenlerinin belirlemesi ile mümkün olduğunu ifade eden Tahti Revançi, Doğu Avrupa bölgesindeki kırılgan durumun ABD ve NATO’nun tahrikleri ile arttığını ve Rusya Federasyonunun güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Halkın canını ve mevcut altyapıları tehlikeye atan savaş ve çatışmaların kabul edilemez olduğunu ifade eden Tahti Revançi, İran’ın Ukrayna krizinde şiddetin ve gerginliklerin azalmasını istediğini ve kalıcı sonuçlar elde etmek için görüşmelerin yapılmasına vurgu yaptığını söyledi.

BM’nin her zaman ve özellikle uluslararası barış ve güvenlik konularında çifte standartlardan kaçınması gerektiğini ifade eden Tahti Revançi, BM’nin özellikle Güvenlik Konseyi’nin defalarca bu konuyu dikkate almadığını ve bu kurumun itibarsızlaşmasına sebep olduğunu söyledi.

BM Genel Kurul’un saldırgan bir olayı tespit etme konumunda olmadığını ifade eden Hatibzade, BM Bildirgesinin 39. Maddesi ve Genel Kurul’un 3314 nolu kararının da bu konuyu BM Güvenlik Konseyine devrettiğini söyledi.

Tahti Revançi, İran’ın kriz için barışçıl, kapsayıcı ve kalıcı yol bulmaya ateşkesin hemen sağlanması ve görüşmelerin başlaması ve insani yardımların sağlanması yönündeki çabalarına devam ettiğini söyledi.

Tahti Revançi, İran’ın belirtilen sebeplerden dolayı Ukrayna taslağına çekimser oy verdiğini söyledi.

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2012