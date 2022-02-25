İstihbarat Bakanı: Ukrayna krizi, ABD’nin süper güç olma konumunu korumak için hezimete uğramış çabalarındandır

Ahvaz kentinde Kutsal Savaş Şehitlerini anma töreninde konuşan Hatib, ABD hezimetlerinin devamının İslam İnkılabı Rehberinin yönlendirmeleri, İran milletinin ve direniş cephesinin direnişin ve bölgede askeri ve güvenlik güçlerin koordinasyon sayesinde olduğunu söyledi.

ABD ve Batılıların, NATO eksenli yeni birliktelikler yaratmak istediğini ifade eden Hatib, buna rağmen ABD’nin ödediği tüm bedellere rağmen zilletle Irak, Afganistan ve Suriye’de hezimete uğradığını söyledi.

NATO’nun Ukrayna üyeliğindeki hedefinin Rusya ve Çin’i ablukaya almak olduğunu belirterek, NATO’nun gerekli gücü olması durumunda ABD’nin Afganistan ve Yemen’de kendini gösterebileceğini fakat fiili olarak NATO müttefiklerinin Batı Asya’da zayıfladığının görüldüğünü söyledi.

NATO’nun doğuya karşı genişlemesinin gerginlik yarattığını ifade eden Hatib, bunun bağımsız ve ABD sultasına karşı olan ülkeler için bir tehdit olduğunu söyledi.

Gücün ABD ve Batı elinde olduğu iddiasının geçersiz bir iddia olduğunu ifade eden Hatib, Viyana’da nükleer meselede olanların İran’ın gücünün ispatı olduğunu ve süper güç olma iddiasında bulunan ülkelerin bugün artık İran ile müzakere ve işbirliği ve haklarını kabul etmeleri gerektiğini kabul ettiklerini söyledi.

İran’ın özellikle Cumhurbaşkanı Reyisi hükümeti döneminde bölge ülkeleri ile olan irtibatlarına değinen Hatib, bu ülkelerin bugün İran ile daha fazla irtibatı memnuniyetle karşıladıklarını ve Batı’nın onlara sunacaklarını iddia ettikleri güvenlikten umutlarını kestiklerini söyledi.

Düşman ve Siyonist rejimin her zaman halkı Devrim ve İslam Cumhuriyetinden soğutmak istediğini ifade eden Hatib, bunu başaramayacaklarını söyledi.

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2012