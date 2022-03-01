Ayetullah Hamenei: Ukrayna, ABD’nin gerginlik yaratma politikasının kurbanıdır

İslam Peygamberinin kutlu Mebes Günü dolayısıyla Televizyondan halka hitap eden Ayetullah Hamenei, insanların ilahi iradeye tabi olmaları döneminde görünürde mümkün olmayan işleri de başaracaklarını ifade ederek, bu tecrübenin eski rejimin h alk tarafından düşmesinin buna örnek olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamenei, eski İran rejiminin ABD, İngiltere hatta Sovyetler Birliği tarafından desteklendiğini fakat İran halkının bu hükümetin kökenini kazımayı başardığını söyledi.

ABD’nin modern cahiliye örneği olduğunu ve gerginlik yaratan bir rejim olduğun ifade eden Ayetullah Hamenei, ABD’nin çeşitli krizlerden beslendiğini, siyasi, silah ve bir çok farklı mafya gruplarının o ülke politikalarını kontrol ettiğini ifade etti.

ABD’ye musallat mafya gruplarının varlıklarını devam etmek için dünya genelinde krizlere ihtiyaçları olduğunu ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, ‘’ IŞID, ABD’nin eğitilmiş köpeğiydi ve bana göre Ukrayna’da bugün bu politikanın kurbanıdır ve ABD, Ukrayna olaylarını bu düzeye tırmandırdı.’’ Dedi.

Ayetullah Hamenei, ABD’nin o ülke içişlerine karışması, darbeleri yönlendirmesi ve ABD Senatörlerinin savaş alanlarında varlığının o ülkedeki olayları bugünkü konumuna taşıdığını söyledi.

İran’ın savaşa, halkın öldürülmesine ve milletlerin altyapılarının tahrip edilmesine karşı olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’ Biz batılılar gibi değiliz, onlar Afganistan’da düğün konvoyuna bomba fırlatıp bunu terörizmle mücadele diye lanse ediyorlardı. ABD’nn Suriye’nin doğusunda ne işi var? Neden Suriye’nin petrol parasını ve Afganistan paralarını çalıyordur: Neden Batı Asya bölgesinde Siyonistlerin cinayetlerini savunuyorlar.’’ İfadesini kullandı.

İslam İnkılabı Rehberi, ‘’ Biz Ukrayna’da savaşın durmasını istiyoruz fakat her krizin çözümü o krizin kökenini tanımakla mümkün olur. Ukrayna’da krizin kökeni ABD ve batılıların politikalarıdır. Bunu bilmek lazım ve bu temelde yargıya varmak lazım.’’ dedi.

Ayetullah Hamenei Ukrayna olaylarından alınacak ibretlik dersler olduğunu ifade ederek, bunun birinci alınacak dersinin Batılı ülkelerin uydu devletlerini desteklemesinin bir sarap olduğunu belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi, bugünkü Ukrayna ve dünkü Afganistan’ın ABD ve Avrupa’ya dayanan hükümetlere örnek olduğunu belirterek, ‘’ Hem Ukrayna Cumhurbaşkanı, hem de Afganistan’ın kaçan Cumhurbaşkanı, ABD ve batılı devletlere çok güvendiklerini ve onların da kendilerini yalnız bıraktıklarını söylediler.’’ İfadesini kullandı.

Halkın hükümetlerin en önemli dayanakları olduğunu ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, ‘’ Eğer Ukrayna’da halk sokaklara dökülseydi, hükümetin durumu böyle olmazdı, fakat halk hükümeti kabul etmediği için meydanlara gelmediler. ABD’nın Saddam döneminde de Irak’a saldırdığında halk sokaklara dökülmedi fakat IŞİD saldırısı karşısında sokaklara döküldü ve geri püskürttü.’’ dedi.

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2012