Viyana müzakerelerine yakın bir kaynak: ABD ile ihtilaflı bazı konular devam etmekte

Bu kaynak yaptığı açıklamada, ‘’ Her şey konusunda anlaşma sağlanmadan hiçbir şey için anlaşma sağlanmamış sağlanmaz.’’ dedi.

Daha önce Rusya ve Fransa heyet başkanları Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada zımni olarak müzakerelerin bittiğini bildirmişlerdi. Rusya heyet başkanı Mihail Olyanov açıklamasında, ‘’ Uzun ve yorucu bir Maraton takriben tamamlanmıştır.’’ diye yazdı.

Fransa heyet başkanı da 3 Avrupa ülkesinin müzakere heyetinin bir fotoğrafını yayınlayarak, 11 aylık yorucu çabalarına teşekkür etmişti.

İran daha önce müzakerelerin uzatılması ve zaman baskısının tutumunda değişiklik yaratmayacağını ilan etmiştir ve yine İran kızmızı çizgilerine ve ilkesel isteklerini feda etmeyeceğini defalarca ilan etmiştir.

İran cesaretle Viyana müzakerelerine iştirak etmektedir ve karşı taraftan da hatalarını telafi etmek için gereken adımları atmasını beklemektedir.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 26 Aralık'ta başladı ve artık karşı tarafın siyasi kararlarıyla nihai bir anlaşmanın beklendiği bir aşamaya geldi.

İran Milli Güvenlik Konseyi son toplantısında Viyana müzakerelerini kapsamlı şekilde inceleyerek, İran’ın kırmızı çizgileri dahilinde olan mantıklı ve yasal isteklerine vurgu yaptı.

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