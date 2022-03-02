Nükleer Anlaşma'nın Avrupalı ​​üyeleri ile ABD arasındaki diplomatik istişareler devam ediyor

İngiliz başmüzakereci Stephenie Alqaq bunu twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurarak, bugünkü toplantının Amerikan heyetinin ikametgahı olan Imperial Hotel'de yapıldığını sözlerine ekledi.

Troyka, yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin sürdüğü Coburg Otel'de daha önce İranlı bir heyet ile bir araya gelmişti.

27 Aralık'ta başlayan yaptırımları kaldırma müzakereleri, başarısının veya başarısızlığının tamamen Batı'nın siyasi kararlarına bağlı olduğu bir aşamaya geldi. Batılı taraflar bildikleri şekilde gerekli kararları alırlarsa, kalan sorunlar birkaç gün içinde çözülebilir ve nihai bir anlaşmaya varılabilir.

Sekizinci turda ilk kez İran İslam Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve P4+1 grubunun tüm delegasyon başkanlarının katılımıyla gayri resmi görüşmeler yapıldı ve görüşmelerin son durumu değerlendirildi. Bu toplantıda, ülkemizin müzakere heyeti, kalan sorunların bir kısmını çözmek için Batılı tarafların daha hızlı karar vermesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın başmüzakerecisi Ali Bakıri, son tweetinde, "Bitiş çizgisine ne kadar yakın olursak olalım, onu geçmenin mutlaka bir garantisi yok. Bu, uyanıklık, daha güçlü adım kararlılığı, daha fazla yaratıcılık ve son adımı atmak için dengeli bir yaklaşım gerektirir. Çalışmanın tamamlanması için Batılı partilerin alması gereken bazı kararlar var" ifadesini kullandı.

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