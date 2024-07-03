Bakıri: Lübnan, Siyonistler için geri dönüşü olmayan bir cehennem olacak

Ali Bakıri, Çarşamba günü hükümet kabinesi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Siyonistler için geri dönüşü olmayan bir cehennem olacağını ifade etti. Gazetecilerin olası bir savaş ihtimali hakkındaki sorusuna yanıt olarak Bagheri, direnişin Lübnan'da hem operasyonel hem saha hem de diplomasi alanlarında aktif bir aktör olarak gerekli caydırıcılığı sağladığını belirtti.

Bakan Vekili Bakıri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran'a yapacağı olası ziyareti de değerlendirerek, bu ziyaretin hem İran hem de Suudi Arabistan hükümetlerinin gündeminde olduğunu ve yeni hükümetin kurulmasını beklemek gerektiğini söyledi.

Donald Trump'ın olası başkanlığı ve 14. hükümetin ona karşı tutumu hakkında ise Bakıri, İran İslam Cumhuriyeti'nin güç unsurlarının ve kapasitesinin, bir kişinin ülkeye başkan veya başka bir unvanla gelmesinin stratejik politikalarımızı etkilemeyeceğini, ancak uluslararası arenadaki değişiklikler için gerekli önlemleri aldıklarını ve yeni hükümetin ciddi tedbirler alacağını belirtti.