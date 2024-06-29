İçişleri Bakanı: İran birkaç ay içinde üç seçim yaptı

Ahmed Vehidi, bugün öğle saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, 14. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun sona erdiğini duyurdu. İçişleri Bakanı, "Bir kez daha birkaç ay içinde hep birlikte bir başarıyı geride bıraktık. Tam güvenlik, tam sağlık, ciddi rekabet ve halkın değerli katılımıyla gerçekleştirilen bir seçim oldu." dedi.

Vahidi, oyların sayımının önceki gün gece yarısına kadar yapıldığını ve Seçim Kurulu sözcüsü tarafından açıklandığını belirtti ve Ayetullah Reisi ve arkadaşlarının şehadetinin seçim sürecinde herhangi bir aksaklık yaratmadığını ifade etti.

İçişleri Bakanı, geçtiğimiz birkaç ay içinde gerçekleştirilen 3 seçime dikkat çekerek, mevcut seçimlerde halkın katılımının çok değerli olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da bu katılımın önemli olacağını vurguladı.

Bakan, seçimlerin ikinci tura kalması öngörüldüğünden, diğer ülkelere yeterli miktarda oy pusulası gönderildiğini belirtti Kanada'nın demokrasiye destek iddialarına rağmen, yurt dışındaki İranlıların Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmasına izin vermediğini ve ikinci turda da seçimlerin yapılmasına izin vermelerinin pek olası olmadığını ifade etti. Seçimlerin düzenlenmesine yardımcı olan diğer ülkelerdeki hükümetlere teşekkür etti.

Vehidi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarının yarından itibaren Çarşamba gününe kadar seçim kampanyası yapacaklarını, Perşembe günü propaganda yasağı uygulanacağını ve Cuma günü seçimlerin yapılacağını hatırlattı.