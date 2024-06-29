İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik tehditleri hakkında sosyal medyadaki kişisel sayfasında "Son 24 saatte Suudi Arabistan, Almanya, Kıbrıs, Rusya dışişleri bakanları, BM Genel Sekreteri ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile görüştüm. Bu görüşmelerde, uluslararası toplumun işgalci rejimin Filistin'deki suçlarını durdurmak için etkili ve acil eylemlerde bulunması gerektiğini vurguladım ve bölgedeki gelişmeler ve artan gerilim hakkında endişeler dile getirildi." ifadelerine yer verdi.

Bakıri, İran İslam Cumhuriyeti'nin, bölgede olası bir gerilim ve çatışma genişlemesinin yıkıcı etkilerinin, Amerika'nın ve Siyonistlerin Batılı destekçilerinin sorumsuz davranışlarından kaynaklandığı görüşünde olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakan Vekili ayrıca "Bugün, bölge halklarının ve Direniş Cephesi'nin Siyonist rejimin saldırılarına karşı hazırlığı her zamankinden daha fazla ve başka bir krizden doğrudan rejimin Batılı destekçileri sorumludur." dedi.