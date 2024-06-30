Seçimlerin ilk turunu geçen iki adayın seçim vaatleri

Cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan bugün sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hükümetimin zorunlu devriyelere, filtrelemelere ve dış baskılara tüm toplantılarda tamamen karşı çıkacağını garanti ediyorum.” ifadesini kullandı.

Öte yandan diğer cumhurbaşkanı adayı Said Celili de bugün Pazar günü Tahran Çarşısı’nı ziyaret ederek namazını esnafla beraber İmam Humeyni (a.s) Camii’nde kıldı.

Celili, “Önceden haber vermeden çarşıya gelerek esnafla görüşüp sözlerini duymak istedim. Planlarımızda aziz halkımızın sorularını da göz önünde bulundurmaktayız. ” dedi.

Esnafla istişarede bulunarak 17 konu hakkında bir sonuca varıldığına dikkat çeken Celili, “Allah'ın izniyle bu sorunlar çözülürse piyasada olumlu bir değişim olur ve herkes faydalanır.” diye konuştu.