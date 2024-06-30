30 Haz 2024 18:48
Journalist ID: 5630
News ID: 85525324
T T
0 Persons

Seçimlerin ilk turunu geçen iki adayın seçim vaatleri

30 Haz 2024 18:48
News ID: 85525324
Seçimlerin ilk turunu geçen iki adayın seçim vaatleri

Tahran, İRNA – 14’üncü İran Cumhurbaşkanılığı seçimleri adayı Said Celili, esnafın temel sorunlarını çözmeyi vaat ederken Cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan ise hükümetinin İrşad Devriyeleri ve filtrelemelere karşı çözüm bulacaklarını vaat etti.

Cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan bugün sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hükümetimin zorunlu devriyelere, filtrelemelere ve dış baskılara tüm toplantılarda tamamen karşı çıkacağını garanti ediyorum.” ifadesini kullandı.

Öte yandan diğer cumhurbaşkanı adayı Said Celili de bugün Pazar günü Tahran Çarşısı’nı ziyaret ederek namazını esnafla beraber İmam Humeyni (a.s) Camii’nde kıldı.

Celili, “Önceden haber vermeden çarşıya gelerek esnafla görüşüp sözlerini duymak istedim. Planlarımızda aziz halkımızın sorularını da göz önünde bulundurmaktayız. ” dedi.

Esnafla istişarede bulunarak 17 konu hakkında bir sonuca varıldığına dikkat çeken Celili, “Allah'ın izniyle bu sorunlar çözülürse piyasada olumlu bir değişim olur ve herkes faydalanır.” diye konuştu.

0 Persons

yorumunuz

You are replying to: .