Ayetullah Hamaney: ABD'li öğrencilerin Gazze'yi savunma hareketi, dünyada temiz vicdanların varoluşunu gösteriyor

Ayetullah Hamaney, Uluslararası Direniş Şehitleri ve Harem Savunucuları Kongresi düzenleme komitesi üyeleriyle yaptığı görüşmede, Amerikan üniversitelerindeki öğrencilerin Gazze halkını savunma hareketini, dünyada temiz vicdanların varlığının bir örneği olarak değerlendirirken "Önemli olan, harem savunmasının aslında insanlık ideallerinin savunması olan bu mesajın, dünyadaki temiz vicdanlara ulaştırılmasıdır." dedi.

İnkılap Rehberi, Uluslararası Direniş Şehitleri ve Harem Savunucuları Kongresi düzenleme komitesi üyeleriyle yaptığı görüşmenin metni, bu sabah İmam Rıza Türbesi'nde düzenlenen kongre yerinde yayımlandı.

Ayetullah Hamaney, bu görüşmede, harem savunucularını şaşırtıcı ve önemli bir olgu ve İran İslam Cumhuriyeti sisteminin dünya görüşünün bir tezahürü olarak nitelendirerek " Farklı milletlerden gençlerin harem savunucuları olarak varlığı, İslam Devrimi'nin kırk yılı aşkın süredir aynı devrimin ilk coşkusunu ve destanını yeniden üretme gücüne sahip olduğunu gösterdi." dedi.

Rehber ayrıca " İmam Humeyni (r.a.), İslami hareketin ilk günlerinden ve İslam Devrimi'nin başlangıcından itibaren her zaman yabancıların müdahalesine ve küresel ve bölgesel bakış açısına dikkat etmiş ve iç meselelerle meşgul olmamayı öğütlemiş ve bu konuda gerekli uyarıları yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamaney, düşmanın çok tehlikeli planlar hazırladığı ülkelerdeki harem savunucularının varlığını, İslam Devrimi'nin dünya görüşünün bir tezahürü olarak nitelendirerek " Düşman, bölgeyi ele geçirerek ve aynı anda İran'a ekonomik, siyasi ve aynı zamanda "dini ve ideolojik" baskılar uygulayarak İslam sistemini yok etmeyi planladı ancak inançlı bir grup genç, İran İslam Cumhuriyeti merkezli olarak, bu pahalı emperyalist planı bozdu." dedi.

İnkılap Rehberi DAEŞ ve onunla bağlantılı grupların ABD ve Batı'nın askeri ve propaganda desteğiyle oluşturduğu zalim ve insanlık dışı yapısına değinerek " Bu yapıların amacı, bölgeyi ve özellikle İran'ı güvensiz hale getirmekti ancak harem savunucuları bu büyük tehlikeyi de bertaraf etti." ifadelerini kullandı.