İran, Bolivya'daki darbe girişimini kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bolivya'daki darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasinin temellerine karşı yapılan darbeyi ve demokratik kurumlara ve Bolivya'nın yasal hükümetine yapılan saldırıları kınıyoruz" dedi.

Kenani açıklamalarının devamında "Biz, bu ülkenin yasal hükümetine gücün geri verilmesi ve düzenin ve yasanın yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolivya'da üst düzey bir hükümet yetkilisi, birkaç saat önce başkanlık sarayına giden sokaklarda askeri bir hareketliliğe dikkat çekerek bir darbenin söz konusu olduğunu belirtti.

Ayrıca, yerel haber kaynakları, Çarşamba günü (yerel saatle) Bolivya'da bir askeri darbe girişimi olduğunu, ancak bu girişimin Cumhurbaşkanının ordu komutanını değiştirmesiyle başarısız olduğunu bildirdi.