30 Haz 2024 12:12
Journalist ID: 5630
News ID: 85524906
T T
0 Persons

Ekler

İran'ın döviz geliri yılın ilk çeyreğinde 4 milyar dolar arttı

30 Haz 2024 12:12
News ID: 85524906
İran'ın döviz geliri yılın ilk çeyreğinde 4 milyar dolar arttı

Tahran, İRNA - İran Merkez Bankası, 2024 ilkbaharında ülkenin döviz gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyar dolar artarak 25,5 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

İran Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin döviz gelirinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 arttığını belirtti.

Açıklamada, "Dış ticaret gelişmeleri, ülkenin petrol ve petrol dışı ihracatının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemindeki 21,5 milyar dolara göre yüzde 18,6 artışla 25,5 milyar dolara ulaştığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında ayrıca, "Bu yılın ilk çeyreğinde ülkenin ticaret dengesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,3 artarak 7,4 milyar dolardan 11,2 milyar dolara yükseldi." denildi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .