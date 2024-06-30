İran'ın döviz geliri yılın ilk çeyreğinde 4 milyar dolar arttı

İran Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin döviz gelirinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 arttığını belirtti.

Açıklamada, "Dış ticaret gelişmeleri, ülkenin petrol ve petrol dışı ihracatının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemindeki 21,5 milyar dolara göre yüzde 18,6 artışla 25,5 milyar dolara ulaştığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında ayrıca, "Bu yılın ilk çeyreğinde ülkenin ticaret dengesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,3 artarak 7,4 milyar dolardan 11,2 milyar dolara yükseldi." denildi.