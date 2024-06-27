Esad: Şam, Ankara ile ilişkileri şartlı olarak memnuniyetle karşılayabilir

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Esad, Rusya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin topraklarının tamamında egemenliğin korunması ve tüm terörizm ve terör örgütleriyle mücadeleye dayanan Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili tüm girişimleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Esad, bu girişimlerin ilgili ülkelerin Suriye ve tüm bölgede istikrar sağlama iradesini yansıttığını vurgularken, Suriye'nin her zaman ilgili tüm girişimlerle olumlu bir şekilde etkileşimde bulunduğunu ve herhangi bir girişimin başarısının ülke egemenliğine ve istikrarına saygıya bağlı olduğunu belirtti.