27 Haz 2024 10:55
Journalist ID: 5446
News ID: 85521534
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Esad: Şam, Ankara ile ilişkileri şartlı olarak memnuniyetle karşılayabilir

27 Haz 2024 10:55
News ID: 85521534
Esad: Şam, Ankara ile ilişkileri şartlı olarak memnuniyetle karşılayabilir

Tahran, İRNA - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'ın Türkiye ile ilişkilerle ilgili tüm girişimleri şartlı olarak memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Esad, Rusya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin topraklarının tamamında egemenliğin korunması ve tüm terörizm ve terör örgütleriyle mücadeleye dayanan Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili tüm girişimleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Esad, bu girişimlerin ilgili ülkelerin Suriye ve tüm bölgede istikrar sağlama iradesini yansıttığını vurgularken, Suriye'nin her zaman ilgili tüm girişimlerle olumlu bir şekilde etkileşimde bulunduğunu ve herhangi bir girişimin başarısının ülke egemenliğine ve istikrarına saygıya bağlı olduğunu belirtti.

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