Seyyid Hasan Nasrallah: İslam Cumhuriyeti direniş hareketlerinin dayanak noktasıdır

Seyyid Hasan Nasrallah'ın temsilcisi Seyyid Abdullah Safi el-Din, Nasrallah'ın mesajını İmam Rıza Türbesi'nde Uluslararası Direniş Cephesi ve Savunucuları Şehitleri Kongresi'nde okundu. Mesajda, "Bu bölgede, büyük şeytan, Siyonist ve onların ajanları tarafından zulme uğrayan biz mazlum milletlere bugün büyük bir ilahi fırsat nasip olmuştur ki, o da kutsal, halkçı, fedakar ve büyük, cesur, bilge ve kararlı lideri Ayetullah Hamaney'in liderliğindeki İran İslam Cumhuriyeti'dir. O, ümmetin, mukaddesatın ve onurun savunucusu olarak zorbalara ve gaspçılara karşı bayraktardır." ifadeleri yer aldı.

Mesajda ayrıca "Bugün mazlum milletler ve direniş hareketleri, bütün sahalarda Allah'tan sonra bu güçlü dayanağa güvenmektedirler. Bu dayanak, sadece dost ve kardeşlerini terk etmemekle kalmayıp, onlarla pazarlık yapmaz ve ihanet etmez; aksine onları desteklemekten asla vazgeçmez ve büyük komutanları bu yolda canlarını feda ederler. Tıpkı büyük komutan şehit Süleymani ve şehit Zahedi, Hicazi, Hemdani, Musevi, İrlo ve Hacı Rahimi gibi birçok diğer komutanın yaptığı gibi." denildi.

Hizbullah Genel Sekreteri mesajının bir diğer bölümünde "Bütün bu başarılar bizi, Siyonizm'in işgalinden Filistin'in ve Amerikan tahakkümünden bütün bölgenin kurtuluşu olan büyük zafere götürmektedir. Bu nihai zafer, yorulmadan devam eden cihat ve çaba gerektirmektedir. Daha fazla zamana ve müminlere Allah'ın zafer vaatlerine ve halkın mevcut kapasitesine güvenmeye ihtiyaç vardır. Şehitlere ve başarılarına övünç ve şehit ailelerine, şehitlerinin şehadetine rıza gösterdikleri için gurur duyuyoruz. Bu cihadi ve manevi davranış, birçok insana güçlü bir motivasyon ve savaş meydanlarındaki herkes için ruhsal bir kaynak olmuştur." dedi.

Uluslararası Direniş Cephesi ve Savunucuları Şehitleri Kongresi, bugün cumartesi günü, Rezevi Türbesi'nin Darü'l-Merhame salonunda, Rehber'in ofis başkanı ve bazı üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla düzenlendi.