Wall Street Journal: İran'ın artan gücü Batı'nın başarısızlığını gösteriyor

Amerikan gazetesi The Wall Street Journal, 2024 İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi konusunda kaleme aldığı bir analizde "(Ayetullah Seyyid) Ali Hamaney liderliğindeki İran, onlarca yıldır Amerikan baskısını etkisiz hale getirdi. Çin ve Rusya ile ittifak kurarak izolasyondan çıkmayı başardı ama Batı'ya eşlik etmedi. Çin'e yapılan petrol satışları ve Rusya ile askeri işbirliği, İran'ı mali ve diplomatik açıdan güçlendirdi". ifadelerine yer verdi.

Gazete "Tahran aynı zamanda Washington'un Orta Doğu'da onlarca yıldır yaptığı hatalardan ve farklı Amerikan hükümetlerinin bölgeye yönelik politikalarındaki dalgalanmalardan etkin bir şekilde yararlanmayı da başardı". dedi.

Yazının devamında "Tahran, İslam Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1979 yılından bu yana her zamankinden daha fazla, Amerika'nın Ortadoğu'daki müttefiklerine ve çıkarlarına tehdit olarak görülüyor" iddiasında bulunularak, İran'ın Nisan ayında İsrail'i doğrudan hedef aldığını hatırlattı.

Yazıda ayrıca "İran seçimlerinin ikinci turunu veya ABD'nin Kasım ortasındaki seçimlerini kimin kazandığına bakılmaksızın, İran'ın bölgedeki askeri varlığının sonuçları önemli konu olmaya devam edecek" denildi.

Amerikalı muhafazakarlara yakın olan bu gazete ayrıca "İran'ın artan gücü Batı'nın başarısızlığının bir işaretidir. Batı'nın uyguladığı yaptırımların Tahran'ın uluslararası izolasyonu üzerinde artık bir etkisi kalmadı ve analistlere göre İran buna Rusya ve Çin ile ilişkilerini derinleştirerek karşılık verdi ve bunun sonucunda Tahran'la diplomasi daha karmaşık hale geldi". ifadelerine yer verdi.