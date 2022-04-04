Siyonist Rejimi İkinci İntifadan Beri 9 Bini Aşkın Filistinli Çocuğu Hapse Attı!

Online Filistin haber sitesinin yayınladığı bir habere göre Filistinli Esirler merkezinin bugün 5 Nisan Filistinli Çocuk günü münasebetiyle yayınladığı bir raporda işgalci Siyonist rejiminin 2015 yılından geçtiğimiz Mart ayının sonuna kadar 9 bini aşkın Filistinli çocuğu hapishanede tutmuş veya göz altına almıştır.
Söz konusu raporun devamında yasal yaş sınırının altında olan yaklaşık 160 Filistinli çocuğu Ufer, Damon ve Mecdu hapishanelerinde Siyonist rejimi tarafından hapse atıldığı yer alıyor.
Filistinli Esirler merkezinin yayınladığı bildirinin devamında işgalci Siyonist rejimi yetkililerinin 2000 yılı Eylül ayında gerçekleşen “el-Aksa” intifadasından beri 18 yaşın altında olan 19 bin Filistinli çocuğu tutukladığını bildirdi. Raporda yer alan bilgilere göre tutuklanan çocuklardan birçoğu da 10 yaşın altındadır.
Filistinli Esirler merkezi raporda çocukların tutuklanmasının Siyonist rejiminin sabit politikalarından olduğunu belirterek “Raporlara göre Siyonist rejimi askerlerinin Filistinli çocukları tutuklama operasyonlarının en çok Siyonist yerleşim birimleri bölgelerinde ve aynı zamanda kamplarda ve Kudüs’te gerçekleşiyor. Tutuklanan çocukların en çok Kudüslü çocuklar olduğu da raporlarda belli.” ifadelerine yer verdi.
Raporun devamında Siyonist İsrail rejiminin Filistinli çocukları tutukladıktan sonra onları sistematik yöntemlerle, işkence araçları kullanarak onları cismi ve ruhsal olarak işkence ederek onları itiraf etmeye zorlayarak Siyonist rejimi askeri mahkemelerine sevk ettiğini ve ağır cezalara maruz bıraktığı yazılıyor.
Filistin Ulusal Yönetimi’nin ilk Başkanı Yaser Arafat 5 Nisan 1995 tarihinde ilk Filistin çocuğu konferansında uluslararası çocuk hakları konvansiyonuna taahhüdünü koruyacağını bildirmişti. Bu münasebetle 5 Nisan tarihi Filistin topraklarında Filistin çocuğu günü olarak seçilmiştir.
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Tahran, İRNA- Siyonist rejimi 2015 yılından geçtiğimiz Mart ayının sonuna kadar 9 bini aşkın Filistinli çocuğu hapse sevk etti. Raporlara göre Siyonist rejimi askerleri çocukları ağır işkenceye maruz bırakarak onlardan zorla itiraf alıp askeri mahkemelere sevk ederek çocuklara ağır cezalar veriyor.
Online Filistin haber sitesinin yayınladığı bir habere göre Filistinli Esirler merkezinin bugün 5 Nisan Filistinli Çocuk günü münasebetiyle yayınladığı bir raporda işgalci Siyonist rejiminin 2015 yılından geçtiğimiz Mart ayının sonuna kadar 9 bini aşkın Filistinli çocuğu hapishanede tutmuş veya göz altına almıştır.
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