İsmail Heniye: İşgalcilerin işledikleri cinayetler, durumu patlamanın eşiğine getirmiştir

Heniye bugün yaptığı bir konuşmada şunları söyledi:

"Bütün kanıtlar, İsrail'in sürekli saldırganlığı ve suçları nedeniyle durumun tekrar patlamanın eşiğinde olduğunu gösteriyor.

İşgalci Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik saldırganlık ve suçlarının mübarek Ramazan ayında devam etmesinin durumun patlamasına ve Filistinlilerin halk ayaklanmasına yol açacağına doğru bir süreçteyiz.

Direniş Hareketi Filistin halkının yanındadır ve düşmanın Yahudi Pesah Bayramı vesilesiyle yaptığı planlarının sonuçlanmasına müsaade etmeyecektir''.

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