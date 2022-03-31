Kuzey Batı Şeria'da 3 Filistinli şehit oldu, 15 Filistinli yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu sabah Siyonist militanlar tarafından 3 Filistinlinin vurularak şehit edildiğini ve 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, yaralıların İbn-i Sina Hastanesi'ne sevkine de değinilirken, aralarında yaralılardan üçünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Sind Muhammad Ebu Ayta, Cenin kampındaki çatışmalarda şehit olan 17 yaşındaki Filistinli. Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin kampında İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilen 23 yaşındaki ikinci Filistinli şehidin de olduğunu duyurdu.

İsrailli işgalciler insanlık dışı bir eylemle devlet hastanesine göz yaşartıcı gaz atarak çok sayıda kişinin boğulmasına neden oldu.

İsrail askerleri bu sabah kuzeybatıdaki Cenin mülteci kampına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştı.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonuna göre, İsrail ordusu Cenin kampına girdikten sonra birkaç noktaya ateş açtı ve el bombaları attı.

Batı Şeria'da Filistinlilerin operasyonu

Siyonist rejim haber kaynakları, Batı Şeria'da düzenlenen bir Filistin operasyonunda dört yerleşimcinin yaralandığını bildirdi.

Perşembe günü İbranice haber sitesi Makur Rishon, Guş Atsiyon yakınlarında bir otobüsün içinde bıçakla düzenlenen bir operasyonda dört İsraillinin yaralandığını bildirdi.

İsrail kaynakları, bu operasyonun failinin bugün Siyonistler tarafından Atsiyon'a yakın bir yerde vurularak şehit edildiğini bildirdi.

Hamas'ın yurt dışındaki siyasi büro başkanı dün yaptığı açıklamada, ''Önümüzdeki günlerde ve mübarek Ramazan ayı boyunca şaşırtıcı olaylara tanık olacağız ve Filistin halkının özellikle Kudüs ve Şeyh Cerrah'taki direnişinin düşmanın komplolarını boşa çıkaracağı günler olacak'' dedi.

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