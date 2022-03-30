Alçak Siyonist rejimin her yerde varlığı bir güvensizlik nedenidir

Fars Körfezi'ndeki Ebumusa'daki askeri birlikleri ziyaret eden Devrim Muhafızları Başkomutanı General Hüseyin Selami, burada yaptığı açıklamada, ''Devrim Muhafızları Donanması, özellikle son yıllarda İHA, füze, yüzer, hava ve denizaltı alanlarında olağanüstü yetenekler ve başarılar elde etti ve tüm savunma seviyelerinde hızlı ve etkili tepki verme kabiliyetine sahiptir'' diye konuştu.

Adalarda konuşlu kuvvetlerin manevi hazırlığından övgüyle bahseden General Selami, "Bu ziyarette askerlerimizin çok güçlü ve neşeli bir morale sahip olduğunu gözlemledik. Teçhizat, silah ve yükseltme kalitesinde olağanüstü atılımlar yapmak ve muharebe teknik ve taktiklerinin durumunu iyileştirmek için attığımız büyük adımlarla güçlü, güven verici ve tam bir savunma düzeyinde mükemmeliyet yolunu katetmeyi amaçlıyoruz'' diye belirtti.

Devrim Muhafızları Başkomutanı şunları kaydetti:

"Deniz mevzilerini her ziyaret ettiğimizde, bir dizi yeni güç artışı ve İHA'ların, denizaltıların, gemilerin, füzelerin, elektronik savaş birimlerinin nicel ve nitel gücüyle karşılaşıyoruz.

Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki güvenlik durumuna ve bu bölgede Siyonistlerin varlığına yönelik bazı hareketlere baktığımızda maalesef Fars Körfezi güney kıyısındaki bazı rejimler, Siyonist rejimle siyasi ve güvenlik ilişkileri kurmuştur. Bu durum bölgenin güvenliğine ve özellikle bu rejimlerin kendi güvenliklerine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu tür ilişkilerin devamının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve şeytani Siyonist rejimin varlığının her yerde bir güvensizlik unsuru olduğunu bilmeleri gerektiğini açıkça beyan edip uyarıyoruz.

Siyonistlerin bu bölgelerdeki varlığı, tolere edilemez ve bu rejimlerin siyasi politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor''.

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