Hasan Nasrallah ve Ziyad Nihale, Filistin hakkında görüştü

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nihale, Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere bu sabah bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, Filistin'deki gelişmeler ve 1948'de işgal edilen topraklarda cihatçı operasyonlardaki artış da dahil olmak üzere en son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri masaya yatırdı.

Bugün ayrıca Hizbullah, Beni Brak operasyonunu kutlayarak, "İşgal altındaki toprakların kalbinde Siyonist düşmana ağır bir darbe indiren Filistin halkını ve onların kahraman mücahitlerini selamlıyoruz. Beni Brak Operasyonu, Filistin'in hiçbir yerinin yerleşimciler ve işgalci güçler için güvenli bir bölge olmadığını kanıtladı'' ifadesini kullandı.

Hizbullah, direniş operasyonu ve direniş savaşçılarının mücadele yöntemlerini geliştirmedeki başarısının, ilişkilerin normalleşmesine yönelik hain toplantı ve oturumların düşmanın güvenliğini sağlayamayacağını teyit ettiğini vurguladı.

Haber kaynaklarının bildirdiğine göre, dün Tel Aviv yakınlarındaki iki saldırıda 5 Siyonist ölürken, 6 kişi de yaralandı.

Siyonist medya, Tel Aviv'in doğusundaki Beni Brak şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda beş kişinin öldüğünü ve altı kişinin de yaralandığını bildirdi.

Siyonist Kanal 11, saldırının faili olan Kuzey Batı Şeria'daki Cenin yakınlarındaki Yabd köyünden bir Filistinlinin bir motosiklet üzerinden ateş açtığını bildirdi.

Siyonist medya, Ramat Can kentindeki bir ticaret kompleksinde başka bir saldırının gerçekleştiğini de bildirdi. Saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Siyonist yetkililer, Beni Brak ve Ramat Can sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.

Beni Brak'taki silahlı saldırının failinin şehit olduğu söyleniyor.

İşgal edilmiş Filistin topraklarında yer alan Hayfa kentinin güneyindeki el-Hazire kentinde Pazar gecesi düzenlenen bir operasyonunda iki Siyonist militanın öldürüldüğü ve 12 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Filistin direniş grupları, Siyonist cinayetlere tepki olarak bu operasyonu memnuniyetle karşılamıştı.

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