Kenani: ABD, Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik soykırımın ve Lübnan halkına karşı suçların ortağıdır

İsrail apartheid rejiminin bölgede askeri üstünlüğünü sürdürmek için ABD’den aldığı 8.7 milyar dolarlık yeni yardım paketini aldığını açıkladığını ifade eden Kenani, ABD Savunma Bakanı’nın Washington’un İsrail’e "kendini savunması" için yardımlarını asla değiştirmeyeceğini belirttiğini ekledi.

Kenani, Amerika'nın 11 ay içinde Filistin’de yaklaşık 42 bin kişinin ve Lübnan'da 4 gün içinde 1500’den fazla kişinin öldürülmesini “kendini savunma” olarak nitelendirmesinin utanç verici olduğunu vurgulayarak bu miktarın katillere ve suçlulara işveren tarafından verilen ödülden başka bir şey olmadığını belirtti.

Dışişleri Sözcüsü, dünya halklarının Amerika rejiminin, İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik soykırımındaki ve Lübnan halkına karşı devam eden suçlardaki bir numaralı suç ortağı olduğundan şüphesi olmadığını da ekledi.