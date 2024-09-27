Erakçi: Filistin direnişinin ve Hamas'ın yok edilmesi sadece bir yanılsamadır

Erakçi, Perşembe akşamı (yerel saatle) New York'ta Birleşmiş Milletler binasında gerçekleşen Bağlantısızlar Hareketi Filistin Komitesi Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, "Geçen yıl boyunca, apartheid rejimi İsrail, uzun süreli yasadışı işgali yanı sıra soykırım politikaları,saldırılar ve Filistinli sivillere, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere, vahşice uygulanan şiddetle Gazze Şeridi ve diğer Filistin topraklarında birçok suç işledi." dedi.

Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin davasının sadık ve kararlı bir destekçisi olduğunu ve bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğin sağlanmasında sorumlu bir aktör olarak Bağlantısızlar Hareketi Filistin Komitesi’nden bu milletin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine güçlü bir destek mesajı göndermesini istedi.

Bakan toplantının alttaki somut öneriler ve eylemlerle sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

-Gazze'de derhal, kapsamlı, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes talebi ve Filistinlilere ve bölgedeki diğer halklara yönelik tüm suçlar ve saldırganlıkların sona erdirilmesi;

-Gazze'ye yönelik 17 yıllık insanlık dışı ablukanın derhal ve tamamen kaldırılması talebi;

-Tüm Filistinli mahkumların ve tutukluların serbest bırakılması talebi;

-İsrail rejiminin Gazze'den derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmesi ve tüm Filistinli mültecilerin güvenli, engelsiz ve onurlu dönüşlerinin sağlanması;

-İsrail rejimine yönelik derhal silah ve ticaret yaptırımları uygulanması ve işgalci gücün Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya ve uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması;

-Güney Afrika tarafından Soykırım Sözleşmesi uyarınca açılan davada Uluslararası Adalet Divanı'nın emrettiği geçici tedbirlerin uygulanmasının desteklenmesi ve soykırım ile insanlığa karşı suçlara karışan tüm İsrail yetkililerinin yargılanması ve cezalandırılması.