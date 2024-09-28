28 Eyl 2024 20:27
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News ID: 85611038
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Erakçi, İslam ülkeleri liderlerinin acil olağanüstü toplantısının düzenlenmesini talep etti

28 Eyl 2024 20:27
News ID: 85611038
Erakçi, İslam ülkeleri liderlerinin acil olağanüstü toplantısının düzenlenmesini talep etti

New York, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin son dönemdeki zalimce gerçekleştirdiği Seyyid Hasan Nasrallah suikastına işaret ederek, İslam ülkelerinin özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sorumluluğunu vurguladı ve bu teşkilatın liderleri arasında acil bir olağanüstü toplantının yapılmasını talep etti.

Seyyid Abbas Erakçi, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile gerçekleştirdiği acil görüşmede, Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'daki suçlarına karşı İslam ülkelerinin sorumluluğunun altını çizdi. Erakçi görüşmede, Siyonist rejimin Gazze ve Beyrut'ta işlediği insanlık dışı ve vahşi suçlara dikkat çekerek şunları "Dün Beyrut'un kalabalık bölgelerine yönelik Siyonist rejimin büyük sığınak delici bombalarla yaptığı saldırı, insanlığa karşı işlenmiş açık bir suçtur ve ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi kurumlar, Siyonist rejimin suçlarını durdurma ve karşı koyma konusunda gerekli iradeye sahip değildir. ABD ise bu rejime her türlü siyasi ve askeri desteği vermektedir." dedi. 

Erakçi ayrıca Siyonist rejimin Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'a yönelik zalimce gerçekleştirdiği suikasta dikkat çekerek, İslam ülkelerinin ve özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sorumluluğunu vurguladı ve İslam İşbirliği Teşkilatı liderlerinin acil bir olağanüstü toplantısının yapılmasını talep etti.

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