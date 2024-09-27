27 Eyl 2024 09:42
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News ID: 85609171
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Pezeşkiyan: Nükleer anlaşma konusu dışişleri bakanları seviyesinde takip edilecek

27 Eyl 2024 09:42
News ID: 85609171
Pezeşkiyan: Nükleer anlaşma konusu dışişleri bakanları seviyesinde takip edilecek

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı, New York ziyaretinin verimli bir ziyaret olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşma hakkında görüşmeler yapıldı, endişelerimizi Avrupa ülkelerine ilettik ve dışişleri bakanlarının bu konuyu takip etmesine karar verildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'a dönüşünde yaptığı açıklamada, "Gelecekte İslam ülkeleriyle toplantılar düzenlemeye ve bildiri ile itirazlarımızı dile getirmeye karar verildi, ayrıca bazı kararlar alındı" dedi.

 Cumhurbaşkanı açıklamalarının devamında "Bu ziyarette Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüştük onlar, İsrail rejiminin işlediği suçları kınadıklarını, ancak sorunun Amerika tarafından çözülmesi gerektiğini söylediler. Netanyahu'ya insan denemez" dedi.

Pezeşkiyan, nükleer anlaşma konusuna da değinerek, "Nükleer anlaşma hakkında görüşmeler yapıldı, endişelerimizi Avrupa ülkelerine ilettik ve dışişleri bakanlarının bu konuyu takip etmesine karar verildi. Biz nükleer anlaşmayı yırtmadık, bunu Trump yaptı ve bunu kabul ettiler. Amaç, bu süreci ve ülkemizde oluşturulan yaptırımları diyalog yoluyla takip etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Çin ile özel bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve şehit Reisi hükümetinde alınan kararların takip edilip hayata geçirileceğini belirtti.

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