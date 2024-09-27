Cumhurbaşkanı 30 Eylül'de Katar'a gidiyor



Mesud Pezeşkiyan 30 Eylül Pazartesi günü üst düzey bir heyetin başkanlığında, Asya İşbirliği Diyalog Toplantısına katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha'ya gidecek.



Dr. Pezeşkiyan'ın Katar'a yapacağı iki günlük ziyarette Katar liderleri ve yetkilileriyle görüşmelerde bulunması da bu ziyaretin programı arasında.

ACD olarak bilinen Asya İşbirliği Diyaloğu, 35 Asya ülkesinden oluşmakta ve 20 yılı aşkın süredir, ekonomik ve kültürel işbirliği alanlarında çeşitli projeler ve programlar yürütmek amacıyla Asya içi diyaloğun gelişmesini sağlamayı amaçlamakta.