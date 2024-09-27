27 Eyl 2024 15:39
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News ID: 85609481
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Cumhurbaşkanı 30 Eylül'de Katar'a gidiyor

27 Eyl 2024 15:39
News ID: 85609481
Cumhurbaşkanı 30 Eylül'de Katar'a gidiyor

Tahran - İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, önümüzdeki hafta Pazartesi günü Asya İşbirliği Diyalog Toplantısına katılmak amacıyla Katar’a gidecek. 


Mesud Pezeşkiyan 30 Eylül Pazartesi günü üst düzey bir heyetin başkanlığında, Asya İşbirliği Diyalog Toplantısına katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha'ya gidecek.


Dr. Pezeşkiyan'ın Katar'a yapacağı iki günlük ziyarette Katar liderleri ve yetkilileriyle görüşmelerde bulunması da bu ziyaretin programı arasında. 

ACD olarak bilinen Asya İşbirliği Diyaloğu, 35 Asya ülkesinden oluşmakta ve 20 yılı aşkın süredir, ekonomik ve kültürel işbirliği alanlarında çeşitli projeler ve programlar yürütmek amacıyla Asya içi diyaloğun gelişmesini sağlamayı amaçlamakta. 

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