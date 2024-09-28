Ayetullah Hamaney: Direniş cephesinin çökmekte olan Siyonist rejime vurduğu darbeler daha yıkıcı olacaktır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney'in Hizbullah Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti münasebetiyle yayınladığı mesaj:

Bismillahirrahmanirrahim

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun



Aziz İran milleti

Büyük İslam ümmeti

Büyük mücahid, bölgenin direniş bayraktarı, faziletli din alimi ve ihtiyatlı siyasi lider, Seyyid Hasan Nasrallah (Allah’ın rahmeti üzerine olsun), dün gece Lübnan’da meydana gelen olaylarda şehadete ulaştı ve göğe yükseldi. Direnişin aziz lideri, Allah yolunda yıllarca cihat ettiği ve bunun zorluklarını çektiği kutsal bir mücadele sonunda ödülünü aldı. Şehit olduğunda, Beyrut’un savunmasız Dahiye halkını ve harap olmuş evlerini, can veren azizlerini savunma planları yapıyordu. Yıllarca Filistin halkını, işgal edilmiş köy ve şehirlerini, yıkılmış evlerini ve katledilmiş canlarını savunmak için tasarılar, planlar ve mücadeleler yaptığı gibi. Şehadetin bereketi, bu kadar çok cihat eden biri için hak edilmiş bir sonuçtur.

İslam dünyası, büyük bir şahsiyeti, direniş cephesi seçkin bir bayraktarı, Hizbullah eşsiz bir lideri kaybetti, ancak onun yıllarca süren tedbiri ve mücadelesinin bereketleri asla kaybolmayacaktır. Onun Lübnan’da kurduğu temel ve direnişin diğer merkezlerine verdiği yön, onun yokluğuyla ortadan kalkmayacak, bilakis bu olayda dökülen kanı ve diğer şehitlerin kanlarıyla daha da güçlenecektir. Direniş cephesinin, Siyonist rejimin yıpranmış ve yok olma yolundaki bedenine vuracağı darbeler, Allah’ın izniyle daha yıkıcı olacaktır. Bu olayda Siyonist rejim hain doğasıyla zafer kazanmış değildir.

Direnişin efendisi bir kişi değildi, bir yol ve bir öğretiydi ve bu yol devam edecektir. Şehit Seyyid Abbas Musevi’nin kanı yerde kalmadığı gibi, Şehit Seyyid Hasan’ın kanı da yerde kalmayacaktır.

Bu büyük Seyyid’in kıymetli eşine ki daha önce de oğlu Seyyid Hadi’yi Allah yolunda vermişti ve kıymetli evlatlarına, bu olayda şehit olanların ailelerine, Hizbullah’ın her bir ferdine, Lübnan’ın aziz halkına, üst düzey yetkililerine, direniş cephesinin tümüne ve İslam ümmetine, makam sahibi Nasrallah’ın ve şehit arkadaşlarının şehadetini tebrik ve taziyelerimi sunuyorum. İran İslam Cumhuriyeti’nde beş günlük yas ilan ediyorum. Allah onları dostlarıyla bir araya getirsin.