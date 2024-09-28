İslam Devrimi Lideri: Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanındadır ve onu desteklemektedir

Devrim Lideri'nin mesajının tam metni

Bismillahirrahmanirrahim

Lübnan'da savunmasız halkın katledilmesi, bir yandan Siyonist vahşi köpeğin saldırgan karakterini bir kez daha herkesin gözleri önüne serdi, diğer yandan gaspçı rejim liderlerinin dar görüşlülüğünü ve aptalca siyasetlerini kanıtladı.

Siyonist rejimin başındaki terör çetesi, Gazze’deki bir yıllık canice savaşından ders çıkarmadı ve kadınların, çocukların ve sivil halkın toplu katledilmesinin direniş örgütünün sağlam yapısını etkilemeyeceğini ve onu çökertemeyeceğini anlayamadı.

Şimdi aynı aptalca politikayı Lübnan’da deniyorlar. Siyonist caniler bilsinler ki Lübnan Hizbullahı'nın sağlam yapısına ciddi bir zarar verebilecek kadar güçlü değiller. Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanındadır ve onu desteklemektedir.

Bu bölgenin kaderini başta onurlu Hizbullah olmak üzere, direniş güçleri belirleyecektir. Lübnan halkı, gaspçı rejimin askerlerinin bir zamanlar Beyrut’a kadar geldiklerini unutmamışlardır. O gün Hizbullah, onların ayaklarını kesti ve Lübnan’ı onurlu ve başı dik konuma getirdi.

Bugün de, Allah’ın izniyle, Lübnan, hain, kötü ve karanlık düşmanı pişman edecektir. Tüm Müslümanların görevi, Lübnan halkı ve onurlu Hizbullah’ın yanında durmak ve gaspçı, zalim ve kötü rejime karşı onlara destek olmaktır.