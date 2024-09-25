Ayetullah Hamaney: Filistin ve Gazze halkı Allah adına savaşıyor/ Hizbullah galip geldi

Bu konuşmada, İslam Devrimi Lideri birkaç önemli noktaya vurgu yaptı:

- İslam Cumhuriyeti yeni bir söylem olarak: İslam Cumhuriyeti'nin, haksız küresel düzene karşı yeni ve farklı bir hareket olduğunu belirtti. Baskıcı güçler, bu düşüncenin dünya çapında yayılma potansiyelini fark ettikleri için onu kabul edemediler. Bu fikir, dünyada genişleme kapasitesine sahipti ve zamanla genişleyip milletleri kendine çekti.

-İçeriden gelen bazı eleştirilere yanıt: İran içinden bazıları, İslam Cumhuriyeti'nin dünyayla ilişkilerini kestiği için eleştirilerde bulunuyorlar. Bu iddiayı yanlış olarak nitelendiren Ayetullah Hamaney, İran'ın birçok ülkeyle siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerde bulunduğunu belirtti. Ayrıca, İslam Cumhuriyeti'nin dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı ülkelerle temas ve işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

-Küresel tahakküm düzenine karşı çıkış: İslam Cumhuriyeti'nin, baskı ve sömürüye dayanan mevcut siyasi düzenle hâlâ karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamaney, Amerika'nın dünya üzerindeki hâkimiyetine ve müdahalelerine karşı olduklarını ve bu karşıtlığı açıkça ifade ettiklerini belirtti.

-İran halkının güçlü duruşu: İran halkının kararlı duruşunun düşmanların İran sınırlarına saldırma cesaretini kırdığını, ancak düşmanların başka yollarla düşmanlık yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney konuşmasının devamında "Bugün İran'a karşı dayatılan savaşın benzeri Filistin ve Lübnan’da gözlemlenebilir. Gazze için göğsünü siper eden ve acı olaylarla karşı karşıya kalan Lübnan Hizbullahı, Allah yolunda cihat etmektedir. Bu savaşta düşman, kâfir ve habis, en gelişmiş teçhizata sahiptir. Amerika düşmanın arkasındadır. Amerika hem olaylardan haberdar hem de müdahil durumdadır. Amerika, Siyonist rejimin zaferine ihtiyaç duymaktadır. Mevcut Amerikan hükümeti, yaklaşan seçimler için bu zafere ihtiyaç duymaktadır, çünkü Siyonist rejimi desteklediğini göstermek istiyor. Ancak nihayetinde zafer kazananlar Filistin direnişi ve Lübnan Hizbullahı olacaktır. Siyonist rejim, Hizbullah’ın bazı değerli ve etkili unsurlarını şehit etti; ancak Hizbullah’ın organizasyonel ve insani yapısı, bu şehadetlerle temelden zarar görecek kadar zayıf değildir." dedi.

Ayetullah Hamaney ayrıca " Kesin şer'i hüküm şudur ki: Herkesin, Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı Müslümanlara ve asıl sahiplerine geri kazandırmak için çaba göstermesi ve yardım etmesi farzdır. Burada ilahi bir hareket gerçekleşmektedir; Filistin halkı ve Gazze halkı gerçek anlamda Allah yolunda cihat ve mücadele etmektedir." ifadelerini kullandı.